O mundo dos livros no Qatar

Um dos principais pilares do objetivo da Visão 2030 do Qatar é a leitura e a educação. Esse capítulo da história do país foi escrito e quem melhor para o cumprir do que a própria geração futura.

Programas de incentivo à leitura

Qatar Reads é uma campanha de leitura a nível nacional. O objetivo é equipar cada criança em cada fase da sua vida com as ferramentas para fortalecer a mente através dos livros.

Diz Nada Bahzad, coordenadora da iniciativa: "O programa de Leitura em Família é um emblemático, no âmbito do Qatar Reads. É o maior programa, com mais de 1100 crianças inscritas. O principal objetivo é encorajá-las a ler e a selecionar os livros que melhor se adequam a estas faixas etárias. São eles que mais se envolvem com diferentes temas todos os meses. Entregamos em casa, todos os meses, um pacote com dois livros, em inglês, árabe ou um de cada língua. Também lhes entregamos fichas de atividades e uma banda desenhada com base num tema específico de cada mês".

O programa é relativamente novo, mas já está a ter resultados positivos com benefícios a longo prazo.

Clubes de leitura

Há também iniciativas que encorajam a leitura nos adultos. Estas mulheres chamam ao seu clube do livro "The Reading Malikats" ou "As Rainhas da Leitura". A fundadora Tracy George criou este grupo para a ajudar a instalar-se numa nova cidade.

"Quando cheguei a Doha, comecei a perguntar por aí onde ficava a cabine do livro mais próxima, e toda a gente dizia: O quê? O que é isso? E eu disse: Então, vamos criar uma. Por isso, levámos o assunto ao fórum das senhoras. Perguntei se alguém estaria interessado e tive logo uma catadupa de mulheres a dizer que sim", conta.

Ligadas pelo amor pelos livros, o clube reúne-se uma vez por mês para partilhar as ideias sobre um livro que escolheram coletivamente para ler.

Diz Christine Leang, membro do clube: "Na sociedade atual, as pessoas tendem a ler mais meios de comunicação social do que livros reais. Assim, penso que aqueles de nós que gostamos de ler livros devemos encorajar outras pessoas a fazer o mesmo. Entra-se num universo, o do autor, e é-se encorajado a interpretar, a pensar. Assim, a leitura é uma forma espantosa e ativa de compreender o mundo".

Entrevista: Kummam Al Maadeed, jovem autora qatari

Aadel Haleem, euronews: Kummam, fala muito abertamente sobre saúde mental, dizendo que a depressão tomou conta da sua alma. O seu primeiro romance, "A Rosa Perdida", fala sobre este tema. Como decidiu dar a volta a uma situação difícil?

A história tinha de ser revelada. Por isso, gostei de a escrever. Mas depois... Tive tanto medo de a divulgar, como se as pessoas soubessem que isto é o que me vem à cabeça. Depois compreendi que precisava de exteriorizar, porque saber que tinha uma depressão ajudou-me muito e mudou a minha vida completamente, porque sabia que algo estava errado e sabia como resolvê-lo. Portanto, o conhecimento é poder. E eu quis dar isso às pessoas.

Disse que os mundos mágicos que cria lhe dão a coragem de enfrentar os seus demónios. Como assim?

Quando se tem um imaginário, por exemplo, se se tem uma depressão e imagina uma criatura como um gato ou algo assim, fala com ela e humaniza-a, de alguma forma. Por isso, é mais fácil lidar com isso. É sempre o desconhecido que assusta as pessoas. Portanto, para mim, é apenas algo que vivi com a leitura de livros, especialmente Harry Potter, O Senhor dos Anéis, todos esses livros. Descobri que é uma ferramenta real. Então, porque não também eu a dar a minha história e este tipo de ferramenta às pessoas? Um dos meus pontos favoritos na minha carreira foi quando uma das minhas leitoras adolescentes veio ter comigo e me disse que a ajudei a lidar com a depressão. E eu respondi que é esse o ponto, é esse o propósito.

Disse que a escrita lhe dá a coragem de procurar melhores recursos. Como pensa que as questões de saúde mental podem ser melhor abordadas nesta região?

Penso que mudou muito desde os tempos em que eu estava na universidade, por volta de 2008-2009. Quanto mais se sabe, melhor se sente. Porque, por exemplo, se tiver uma gripe ou algo assim, se não souber se é COVID ou H1N1 ou apenas uma gripe sazonal, não saberá de que tipo de medicamentos necessita. Portanto, é a mesma coisa com a saúde mental. Quanto mais a normalizamos, mais dizemos que está tudo bem e mais podemos obter a ajuda de que precisamos.

Quando decidiu publicar as suas histórias, teve dúvidas. Estava preocupada em expor a sua mente e a sua alma e em ser julgada pela sua escrita. Ainda tem dúvidas como escritora? E como tem sido recebido o teu trabalho?

Estava tão assustada. Uma semana antes do meu primeiro romance ter saído, estava com medo de que as pessoas não fossem gostar, porque escrevo fantasia medieval, ao estilo europeu. Além disso, escrevo em inglês. Estou a escrever um género completamente novo aqui em Doha. Por isso, estava com medo do julgamento das pessoas. Mas no momento em que saiu, a maioria das pessoas que, na realidade, são meus leitores, os jovens adultos, os adolescentes e as pessoas na casa dos vinte anos, receberam-no muito bem e eu fiquei muito feliz. E alguns disseram-me: Oh, abriste-nos a porta para escrevermos também neste género, nós adoramos estes livros.

Finalmente, que mensagem tem para alguém que observa, que pode ser inspirado a seguir as suas pisadas?

Não pensem no sucesso. Não pensem que vão ter um bestseller ou ser a próxima J.K. Rowling. Sejam simplesmente fiéis à vossa história. Sentem-se, escrevam e, depois disso, tudo virá.

Não pensem no sucesso. Não pensem que vão ter um bestseller ou ser a próxima J.K. Rowling. Kummam Al Maadeed Escritora

Primeira editora privada no país

Em 2013, Aisha Jassim Al-Kuwari era uma autora à procura de uma editora no Qatar. Agora, uma década depois, é uma editora que apoia os autores locais: "Publicamos estes livros para a nossa comunidade. Um dos desafios é ter um apoio que nos faça continuar a alcançar estes objetivos", conta.

A primeira editora privada do país espera enriquecer aqui a vida cultural, apoiando os autores locais e apresentando uma gama diversificada de livros árabes, ao mesmo tempo que promove a importância da leitura em toda a sociedade do Qatar. Al-Kuwari abriu a Editora Roza em 2017, tornando-se na primeira editora feminina do Qatar. Uma responsabilidade que não assume de ânimo leve: "A Roza Publishing House foi lançada em nome da juventude e do espírito da juventude e começou a alimentar a biblioteca árabe e a biblioteca mundial com vozes árabes. O trabalho no campo da edição e produção de livros é muito difícil, mas continuamos. O nosso objectivo é que o mundo leia o que é escrito dentro do Qatar", diz a fundadora.

Fadas dos livros

Entretanto, no Moka Caffe em Pearl, estes amantes do livro estão a fazer a sua parte para conseguir que mais residentes do Qatar leiam - com um livro grátis de cada vez.

"Colocamos-lhe um pouco de magia. Temos um livro, como este - depois de o lermos, colocamos um autocolante como este, que diz: 'Pegue neste livro, leia-o e deixe-o para que a próxima pessoa o aprecie'. Depois colocamos fitas e há uma nota que diz 'livro grátis' e deixamo-lo numa área pública para as pessoas o encontrarem", explica Jean Bayaborda, fundadora da Book Fairies Qatar.

As Book Fairies começaram no Reino Unido. Jean Bayaborda trouxe a ideia para aqui em 2017 e foi então convidada para ser a Fada do Livro oficial no Qatar. Existem agora 17.000 fadas do livro em mais de 100 países. Em Doha, há agora mais de 20 fadas dos livros, que já deixaram mais de 500 livros em toda a cidade.