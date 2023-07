Michael Woods estreia-se a vencer no Tour

De euronews

Ciclista canadiano cortou a meta isolado no alto do Puy de Dôme.

O ciclista canadiano Michael Woods da Israel-Premier Tech venceu este domingo no alto do Puy de Dôme, no final da nona etapa da Volta a França.

No final dos 182,4 quilómetros desde Saint-Léonard-de-Noblat, o canadiano de 36 anos estreou-se a vencer no Tour. Cortou a meta isolado, após 4h19m41s.

O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) ganhou oito segundos em relação ao líder da corrida o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).