Manifestantes israelitas marcham 70 km até ao Parlamento em Jerusalém

Marchantes pretendem estar reunidos à volta do Parlamento no domingo de manhã, aquando da votação do projeto de lei

Cerca de 250 israelitas marcham esta quarta-feira em direção ao Parlamento (Knesset) em Jerusalém. Partiram de Telavive após um dia de intensos protestos por todo o país, em que dezenas de milhares de manifestantes bloquearam autoestradas e estações de comboio. O povo está contra o avanço da restrição do poder judicial que o governo de extrema-direita quer implementar. O objetivo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é eliminar o direito do Supremo Tribunal de se pronunciar sobre a "razoabilidade" das decisões governamentais. Os marchantes deverão chegar no sábado à noite ao Knesset, à volta do qual montarão tendas. Tencionam estar reunidos à porta do Parlamento no domingo de manhã, quando o projeto de lei for votado em segunda e terceira leituras.