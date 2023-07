Putin não irá à cimeira do BRICS

De Euronews com EFE

Decisão anunciada depois de meses de polémica sobre mandado de captura contra líder do Kremlin

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, confirmou que o homólogo russo, Vladimir Putin, não vai participar na cimeira do grupo de economias emergentes BRICS, em agosto , depois de meses de polémica sobre o mandado de captura internacional contra o líder russo.

"Por acordo mútuo, o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, não participará na cimeira, mas o país será representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov", declarou a presidência sul-africana em comunicado.

Como Estado membro do Tribunal Penal Internacional (TPI) a África do Sul, que acolherá a cimeira dos BRICS, de 22 a 24 de agosto em Joanesburgo, é obrigada a cooperar na detenção de Putin, sobre quem recai um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional, mas o país tinha evitado até agora revelar como procederia se o líder russo aterrasse no território.