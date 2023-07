De euronews

Descoberta de peças irlandesas nos drones que a Rússia usa para atacar a Ucrânia marca visita do primeiro-ministro irlandês a Zelenskyy

Leo Varadkar visitou Volodymyr Zelenskyy esta quarta-feira com a promessa de cinco milhões de euros em ajuda humanitária para a Ucrânia. A visita do primeiro-ministro irlandês aconteceu pouco depois de ter sido revelado que existem componentes fabricados na Irlanda nos drones explosivos iranianos que a Rússia usa para atacar a Ucrânia.

A Irlanda optou por não fornecer armas a Kiev para ajudar no esforço de guerra, Varadkar prometeu investigar lembrando que há formas de contornar as sanções em vigor.

Em Odessa, as autoridades locais acusam a Rússia de atacar os celeiros, destruindo pelo menos sessenta mil toneladas de trigo.

Uma notícia que lançou o pânico nos mercados, um dia depois de a Rússia ter suspendido o Acordo do Mar Negro que permitia a exportação de cereais ucranianos, e provocou um aumento de 8% no preço do trigo.