Ucrânia roda batalhões e condecora soldados em Kiev

De euronews

Aproveitando a rotação de batalhões, alguns soldados foram condecorados na capital da Ucrânia. Em Bucha, dois artistas de rua americanos pintaram um mural em memória das vítimas.

PUBLICIDADE

Os soldados ucranianos da região de Kiev puderam desfrutar de um tempo fora da linha da frente durante a rotação de batalhões. Aproveitaram para relaxar com um concerto e uma cerimônia de entrega de medalhas presidida pelo autarca de Kiev, Vitali Klitschko.

Os soldados do 3º Batalhão "Svoboda" (Liberdade) da Guarda Nacional e da brigada "Rubezh" (Fronteira) retornaram após 4 meses de rotação na região de Bakhmut. Foi uma oportunidade para refletir sobre a vida enquanto se está na frente.

À noite, os soldados acenderam uma fogueira em memória daqueles que morreram, durante a rotação.

Mural para lembrar as vítimas em Bucha

Enquanto isso, em Bucha, artistas de rua americanos criaram murais para marcar as atrocidades cometidas pela Rússia nas ruas do subúrbio de Kiev. As famílias dos ucranianos assassinados vieram ver os artistas.

Tristan, Johnny e "Bandit", chegaram à Ucrânia para pintar murais nos edifícios danificados do país e para criar um documentário sobre a Ucrânia e o seu povo. O projeto chama-se "Cores Resilientes".