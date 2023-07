Justiça investiga recolha de fundos para o polícia que matou Nahel

De Euronews

Mãe do adolescente apresentou queixa contra Jean Messiha, antigo porta-voz de Éric Zemmour responsável pela iniciativa.

O Ministério Público de Paris está a investigar a angariação de fundos lançada para ajudar a família do agente da polícia acusado de matar um adolescente. A investigação surge na sequência de uma queixa apresentada pela mãe de Nahel Merzouk, de 17 anos, morto durante um controlo policial em Nanterre. A mãe considera uma fraude a recolha de fundos organizada por Jean Messiha, antigo porta-voz do candidato presidencial de extrema-direita Éric Zemmour, que conseguiu angariar 1,6 milhões de euros durante as semanas de motins e violência de rua em França.

O montante do apoio financeiro provocou a ira dos políticos de esquerda. A família do adolescente alega que Messiha mentiu e enganou os doadores. Jean Messiha culpou a família e o modo de vida do adolescente morto pelo drama vivido em Nanterre.