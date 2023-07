Twitter: X substitui o icónico pássaro azul

Godofredo A. Vasquez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Destroços do símbolo do Twitter junto à sede da rede social comprada por Elon Musk - Direitos de autor Godofredo A. Vasquez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Euronews

Com a morte do pássaro azul, Elon Musk dá o primeiro passo para a transformação do Twitter.

É com grande expectativa que os detentores de contas no Twitter aguardam o resultado do X na nova equação da rede, sob a direção de Elon Musk. Agora que o multimilionário norte-americano, que pagou 44 mil milhões de dólares pelo Twitter, matou o pássaro azul e o substituiu por uma incógnita todos se perguntam o que vem a seguir. Musk anunciou que o “X.com” iria passar a redirecionar para o Twitter e que em breve será o adeus à marca do twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”. A decisão de substituir o pássaro icónico do Twitter é chocante para alguns, mas também inevitável, já que Musk nunca escondeu a sua ambição de transformar o Twitter numa “aplicação multifacetada e multifuncional”. Este é o primeiro passo visível, após a mudança do nome da empresa para X.com. As novidades sobre o futuro do Twitter serão conhecidas nos próximos meses.