Responsável pela criação do ChatGPT readmitido pela startup OpenAI

Sam Altman, responsável pela criação do ChatGPT, foi readmitido pela OpenAI.

A OpenAI, casa mãe do ChatGPT, anunciou esta terça-feira a readmissão de Sam Altman.

O empreendedor, programador e investidor norte-americano regressa ao cargo de diretor executivo, dias depois de o seu despedimento, no final da semana passada, ter mergulhado a empresa, pioneira em inteligência artificial, numa crise que ameaçava o seu futuro.

Os maiores investidores da referida startup, entre eles a Microsoft (que investiu milhares de milhões de dólares na OpenAI), mas também de centenas de funcionários, que ameaçavam demitir-se, foram fontes da enorme pressão para o seu regresso.

Também Greg Brockman, que tinha sido despedido com Altman, foi reintegrado na empresa.

Retorno que acontece não sem mudanças. O Conselho de Administração (CA), que lhe tinha aberto a porta de saída - alegando "falta de transparência" nas suas "comunicações (...) com a empresa" - acaba por ser afastado. Bret Taylor, criador do Google Maps, etc., será o novo presidente e terá consigo Larry Summers e Adam D’Angelo.

O cofundador da empresa, Ilya Sutskever, tinha apoiado a decisão de despedir Altman e nomeado Emmett Shear (que acabaria envolvido em polémica por posições tomadas nas redes sociais sobre os nazis) como diretor executivo interino mas acabaria por mudar de ideias. O respeitado investigador de Inteligência Artificial fez parte dos signatários da carta redigida peos funcionários da OpenAI exigindo a destituição do CA.

Na segunda-feira, a Microsoft tinha anunciado a contratação de Altman para dirigir “uma nova equipa de investigação avançada em inteligência artificial”. Mas, o presidente da gigante tecnológica acabaria por congratular-se com o regresso do programador à OpenAI. Nas redes sociais Satya Nadella dizia que as mudanças agora concretizadas são "um primeiro passo essencial no caminho para uma governação mais estável, bem informada e eficaz".