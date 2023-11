Microsoft contrata Sam Altman antigo diretor da OpenAI

Altman foi demitido da OpenAI na sexta-feira, antes de ser contratado pela Microsoft nesta segunda-feira.

O Diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, anunciou nesta segunda-feira a contratação de Sam Altman, da OpenAI, e de outros membros da sua equipa, dias depois do cofundador da empresa por detrás do ChatGPT ter sido despedido.

Altman ficou famoso com o lançamento do chatbot de inteligência artificial no ano passado e, nas redes sociais disse que a "A missão continua".

A demissão de Sam Altman pela direção da Open AI, provocou a saída de outros elementos importantes da empresa.

Altman junta-se à Microsoft para liderar uma nova equipa de investigação avançada em IA, juntamente com o cofundador da OpenAI, Greg Brockman e outros colegas.