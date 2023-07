O que está por detrás da raiva nos subúrbios franceses?

As cicatrizes de mais de cinco noites de motins provocados pelo assassinato de Nahel, um jovem de 17 anos originário do Norte de África, continuam visíveis.

O que é que está por detrás da raiva nos subúrbios franceses? A nossa repórter Monica Pinna esteve num subúrbio dos arredores de Lyon, a chamada "banlieue”.

Les Minguettes é um dos 1500 bairros considerados “prioritários” em França. Cerca de 5 milhões e meio de pessoas vivem em zonas de baixos rendimentos como esta, situada em Vénissieux, a sudeste de Lyon.

Muitos dos que vivem nos subúrbios desfavorecidos são imigrantes ou franceses de terceira ou quarta geração. Os residentes são três vezes mais pobres do que o resto do país e o desemprego é galopante, especialmente entre os jovens.

Droga, desemprego e insegurança

Nestes bairros, a criminalidade relacionada com a droga é mais elevada do que a média nacional e conduziu a uma maior insegurança para todos. As relações entre os habitantes e a polícia tornaram-se problemáticas.

Desconfiança entre a polícia e a população da periferia

"Eles revistam-me três ou quatro vezes por dia. Quando lhes perguntamos porquê, respondem 'cala-te e vira-te para a parede'. Batem-nos e atiram gás lacrimogéneo", conta um adolescente do bairro Les Minguettes.

"Temos medo do que se passa", disse uma mulher que aceitou falar com a euronews, num parque infantil local. "Temos medo da polícia. Fazem-nos sentir inseguros quando nos atiram gás lacrimogéneo, sem motivo, no parque das crianças. Não há diálogo. É uma luta pelo poder", afirma a moradora, mãe solteira com dois filhos.

ONU insta França a tratar discriminação na aplicação da lei

O número de alegadas vítimas de violência policial está a aumentar em França. Após a morte de Nahel, as Nações Unidas instaram a França a "abordar seriamente as questões profundas do racismo e da discriminação na aplicação da lei".

Um estudo revela que os negros ou os jovens de origem norte-africana têm 20 vezes mais probabilidades de serem controlados pela polícia do que o resto da população. Os sindicatos da polícia e o governo têm negado sistematicamente as acusações de racismo e afirmam que os desafios para os agentes da polícia são cada vez maiores.

"Hoje em dia, a polícia não pode parar para conversar, nessas zonas, é demasiado perigoso, seremos atacados. Faltam-nos recursos, falta-nos pessoal, falta-nos formação suficiente. Em termos de tiro, quando se dispara três vezes por ano contra alvos de cartão imóveis, esse treino não é muito útil quando se está na rua”, afirmou um responsável sindical da polícia.

Associar etnia e criminalidade é racismo, diz antigo ministro

Azouz Begag, sociólogo e antigo ministro francês da Igualdade de Oportunidades, rejeita a ligação entre a etnia e criminalidade: "é árabe, é negro, mas sobretudo é pobre, mas há quem não queira ouvir. Isso é puro racismo".