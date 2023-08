Detida suspeita de preparar ataque para matar Zelenskyy

De Euronews

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) anunciou a detenção de uma informante russa envolvida num alegado plano para assassinar o presidente Volodymyr Zelenskyy. PUBLICIDADE De acordo com o SBU, estaria a preparar um ataque aéreo na região de Mykolaiv, durante a visita do presidente da Ucrânia no final do mês passado. Na semana antes da ida de Zelenskyya Mykolaiv, a suposta informante terá recolhido “informações sobre a viagem”, tentando “estabelecer a hora e a lista de locais” que o presidente ucraniano iria visitar. A identidade da mulher continua envolta em mistério, mas de acordo com o SBU era uma antiga vendedora de uma loja militar de Ochakov, uma pequena cidade em Mykolaiv.