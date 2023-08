Procuradores dizem que a droga estava escondida num contentor de bananas do Equador.

As autoridades aduaneiras de Roterdão confiscaram mais de 8 mil quilos de cocaína, a maior apreensão da droga nos Países Baixos, de acordo com o Ministério Público.

A droga tinha um valor de mercado estimado em 600 milhões de euros.

Ainda não foram efetuadas quaisquer detenções no âmbito da investigação que se seguiu à descoberta, mantida em segredo devido ao apuramento em curso.

Segundo os procuradores, a droga, que foi destruída, foi descoberta a 13 de julho, e estava escondida num contentor de bananas provenientes do Equador. O anúncio foi feito um dia depois de um candidato presidencial conhecido por se ter manifestado contra os cartéis de droga e a corrupção no país sul-americano ter sido mortalmente baleado num comício político.

O florescimento do comércio de droga na Europa também está a alimentar a violência e a corrupção no continente, afirmou a agência da União Europeia (UE) que controla a droga e a toxicodependência no seu relatório anual de junho.

A agência afirmou que estão a ser apreendidas quantidades recorde de cocaína na Europa, com 303 toneladas confiscadas pelos Estados-membros da União Europeia em 2021. De acordo com o relatório, Roterdão e o porto belga de Antuérpia são agora as principais portas de entrada da cocaína latino-americana no continente.

A expansão do mercado da cocaína tem sido acompanhada por um aumento da violência e da corrupção na UE, com a concorrência feroz entre traficantes a conduzir a um aumento dos homicídios e da intimidação.

Entre as vítimas nos Países Baixos nos últimos anos contam-se um advogado que representava uma testemunha no julgamento de um alegado traficante de droga e o repórter criminal Peter Rudolf de Vries, que era confidente da testemunha.

Ameaças não especificadas contra a herdeira do trono neerlandês, a princesa Amália, obrigaram-na, no ano passado, a abandonar o alojamento de estudantes em Amesterdão e a prosseguir os seus estudos a partir de casa.

No Equador, os traficantes de droga começaram a utilizar os portos costeiros do país e desencadearam uma onda de violência que não se via há décadas, com bandos rivais a lutarem pelo controlo.

No mês passado, o presidente da câmara da cidade portuária de Manta foi baleado e morto. A 26 de julho, o Presidente Guillermo Lasso declarou o estado de emergência em duas províncias e no sistema prisional do país, numa tentativa de conter a violência.