105 adptos de futebol ficam a aguardar julgamento na prisão por envolvimento nos confrontos que terminaram com a morte de um jovem, em Atenas.

Ficam em prisão preventiva, a aguardar julgamento, os 105 homens suspeitos de estarem envolvidos nos confrontos que terminaram com a morte de um adepto do AEK Atenas, de 29 anos, na segunda-feira. Os suspeitos ficarão em várias prisões do país.

De acordo com a polícia, Michalis Katsouris morreu esfaqueado e dez pessoas ficaram feridas quando um grupo de adeptos croatas, munidos de paus de madeira e bastões de metal, atacaram quem estava no exterior da Opap Arena do AEK.

O Ministério Público acusou os 105 adeptos de terem cometido vários atos de violência. Quatro das acusações são crimes graves, incluindo homicídio premeditado e participação numa organização criminosa, e as restantes são contra-ordenações.

Os 102 cidadãos croatas e os três gregos negam qualquer responsabilidade no esfaqueamento mortal de Katsouris.

O jogo de qualificação para a Liga dos Campeões entre o AEK e o Dínamo de Zagreb, que deveria ter acontecido há uma semana foi cancelado pela UEFA, o organismo que rege o futebol na Europa, devido à violência.