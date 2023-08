Israel vende sistema antimísseis à Alemanha por valor recorde

Negócio de 3 500 milhões de dólares foi possível graças à aprovação dos EUA, que desenvolveram o Arrow 3 em conjunto com Israel

Israel irá vender o sistema de antimísseis Arrow 3 à Alemanha, num negócio de 3 500 milhões de dólares, o maior na história do país asiático. O acordo foi selado com a luz verde dada pelos Estados Unidos, uma vez que o sistema de defesa foi desenvolvido graças a uma parceria militar entre as forças armadas israelitas e norte-americanas.

O Arrow 3 é o sistema antimísseis mais avançado, capaz de intercetar mísseis balísticos ainda fora da atmosfera terrestre e a uma distância de até 2400 quilómetros. A Alemanha pretende reforçar a sua defesa perante a ameaça russa e irá receber o sistema no final de 2025.