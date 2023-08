Rússia diz ter abatido drone ucraniano perto do Kremlin

As autoridades russas dizem que não há danos significativos nem feridos.

A Rússia diz ter abatido um drone ucraniano na madrugada desta sexta-feira em Moscovo.

De acordo com o autarca da capital, o drone foi neutralizado pelos sistemas de defesa aérea russos, mas os destroços caíram no Expo Center da cidade, a menos de cinco quilómetros do Kremlin.

O Ministério da Defesa da Rússia culpou o “regime de Kiev” pela realização do que diz ser um “ataque terrorista.”