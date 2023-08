Nova vaga de calor em França deixa várias regiões alerta

Meia centena de regiões estão em alerta laranja e algumas poderão passar a alerta vermelho em breve.

França volta a sofrer os efeitos de uma nova vaga de calor, num verão que está a ser tórrido.

Há dias que as temperaturas não baixam dos 30ºC e as noites são insuportáveis.

Na cidade de Lyon, no leste do país, o cenário repete-se, com os turistas a desesperar por sombras e fontes onde se possam refrescar.

De acordo com o ministério da Saúde, esta terça-feira algumas áreas desta região francesa poderão registar temperaturas recorde nunca antes verificadas.

