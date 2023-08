Presidente da Comissão Disciplinar do organismo que superintende o futebol mundial recorreu ao artigo 51 do Código Disciplinar

A FIFA suspendeu de forma provisória, invocando o artigo 51 do Código Disciplinar, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales.

O dirigente tem estado sob pressão para se demitir desde que beijou na boca com intensidade a futebolista Jenni Hermoso na celebração da conquista pela Espanha do Mundial feminino de futebol.

Num comunicado assinado pelo presidente da Comissão Disciplinar, Jorge Ivan Palacio, a lê-se que esta "suspensão é efetiva desde o dia de hoje", sábado 26 de agosto, e "estende-se por um período inicial de 90 dias e enquanto decorre o processo disciplinar aberto" por este mesmo órgão da FIFA.

A suspensão acontece pouco mais de 24 horas após Luis Rubiales ter recusado demitir-se durante uma assembleia geral ordinária da RFEF, em que defendeu que o beijo na boca dado a Hermoso tinha sido "espontâneo, mútuo, eufórico e consentido".

A futebolista viria a desmenti-lo mais tarde, em comunicado, que provocou uma outra reação da RFEF, garantindo que o respetivo presidente "não mente" e tentando demonstrar numa sequência de fotografias do momento do beijo a recetividade positiva da futebolista aos contactos do dirigente.

Luis Rubiales abraçou e beijou várias jogadores durante a entrega da taça de campeã do mundo à Espanha após a final do Mundial feminino.

O momento íntimo que protagonizou com Jenni Hermoso foi o que ficou no entanto a marcar aquele dia e a ofuscar o feito desportiva das espanholas.

Além das futebolistas campeãs do mundo, que se recusam a voltar à seleção espanhola se não houver mudança na direção, as críticas choveram de diversos quadrantes, inclusive do governo liderado de forma interina agora pelo socialista Pedro Sánchez.

A Espanha é aliada de Portugal numa candidatura ibérica à organização do Mundial de futebol de 2030, com a participação também de Marrocos e da Ucrânia, e há receios em Lisboa de que a polémica de Rubiales com Hermoso possa afetar negativamente as ambições portuguesas.

Aguarda-se uma reação da FPF à suspensão de Rubiales agora anunciada pela FIFA.