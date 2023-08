De Euronews

Federação respondeu a Jenni Hermoso e a comunicado de futebolistas que recusam jogar se a direção não mudar

Apesar da pressão pública, a **Federação Espanhola de Futebol (RFEF)**saiu em aparente defesa do presidente, Luis Rubiales, apresentando um conjunto de fotografias que, diz, mostram que as declarções do mesmo "são absolutamente certas e que não mente."

Em comunicado, a Federação reagiu às acusações da internacional Jenni Hermoso, que diz ter sido beijada por Rubiales na final do Mundial de Futebol Feminino sem consentimento.

Também reagiu ao anúncio de 81 jogadoras (as 23 campeãs do mundo e outras 58) de que não voltarão à seleção espanhola enquanto os atuais dirigentes da RFEF, em particular Rubiales, não se demitirem.

A Federação assegura que vão ser tomadas ações legais por causa da polémica.

Diz que respeita a decisão das futebolistas, mas lembra: em Espanha é obrigatório comparecer às convocatórias da seleção.

"Acredito que estamos prontos para isto seja o 'Me Too' do futebol espanhol e que este seja um momento de viragem. O governo quer deixar uma aviso. Quer que seja contundente na hora de dizer que há coisas que não podem voltar a acontecer", explicou Victor Francos, presidente do Conselho Superior Desportivo de Espanha.

Há cada vez mais vozes a exigirem a demissão de Rubiales, acusado de beijar de forma não consentida a jogadora Jenni Hermoso.

O dirigente reconhece que foi inapropriado, mas recusa demitir-se.

As autoridades lembram que não pode ser afastado sem uma decisão judicial contra ele.