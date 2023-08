Missão indiana confirma presença de enxofre no polo sul da Lua

De euronews

O robô explorador confirmou também a presença de outros elementos: alumínio, cálcio, ferro, crómio e titânio

O rover lunar Chandrayan-3 da Índia confirmou a presença de enxofre no polo sul da Lua. É um dos elementos detetados na primeira semana desta histórica missão lunar. Na semana passada, a Índia tornou-se o primeiro país a pousar uma nave perto do polo sul lunar e o quarto a concretizar uma alunagem. Depois de descer do módulo lunar, o robô espacial procura sinais de água congelada. Está previsto que a sua missão dure duas semanas, durante as quais vai realizar várias experiências.