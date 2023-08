Trump declara-se inocente no processo do Estado da Geórgia

De euronews

O ex-presidente dos Estados Unidos anunciou que vai faltar à audiência da próxima semana

Donald Trump declarou-se inocente no processo judicial no Estado da Geórgia. O ex-presidente é acusado, juntamente com outros arguidos, de ter tentado anular ilegalmente os resultados das eleições de 2020 neste estado norte-americano.

Trump informou que faltará à audiência da próxima semana. Assim, o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, no Estado da Georgia, Scott McAfee, não poderá ainda ouvir as primeiras alegações do ex-presidente face às acusações.