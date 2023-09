Vladimir Putin vira-se para Kim Jong-un em busca de ajuda

De euronews

Rússia tenta aquisição de material militar norte-coreano, EUA acreditam que está para breve um encontro entre Putin e Kim

A guerra na Ucrânia mudou as relações entre Rússia e Coreia do Norte e após anos a apoiar as sanções da ONU a Pyongyang, Vladimir Putin vê-se agora obrigado a virar-se para Kim Jong-un em busca de ajuda.

PUBLICIDADE

Fonte anónima dos Estados Unidos afirma que está para breve um encontro entre os dois chefes de Estado tendo em vista a aquisição de equipamento militar por parte da Rússia para fazer face ao esforço de guerra na Ucrânia.

A cidade portuária de Vladivostok, que já acolheu o último encontro em 2019 e que tem ligação ferroviária a Pyongyang, foi avançada como o local provável do encontro.

Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, não comentou os rumores de um encontro mas no fim de julho, o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, fez uma visita a Pyongyang para conhecer a tecnologia militar norte-coreana e, alegadamente, convencer Kim Jong-un a vender munições à Rússia.

Além do possível encontro entre Kim e Putin, multiplicam-se também os rumores de exercícios navais conjuntos de Rússia, Coreia do Norte e China. Em declarações à agência de notícias russa, Interfax, Serguei Shoigu, justificou-se dizendo que não escolhemos os vizinhos, mas é melhor viver em paz e harmonia com eles.