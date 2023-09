Grécia junta-se à "Iniciativa dos Três Mares"

De Euronews com AP

Ucrânia e Moldávia foram aceites como membros associados.

Em Bucareste, o segundo dia da cimeira da "Iniciativa dos Três Mares", ficou marcado pelo debate sobre a reconstrução da Ucrânia e as energias renováveis. No final do encontro, o Presidente da Roménia sublinhou a importância do reforço da resiliência regional e europeia.

No encontro de dois dias, o grupo de Estados-Membros da União Europeia(UE) situados entre os mares Báltico, Negro e Adriático deu luz verde à entrada da Grécia como décimo terceiro país membro, acrescentando o mar Egeu à iniciativa, e decidiu aceitar a Ucrânia e a Moldávia como membros associados.

A cimeira acolheu altos funcionários dos países da UE, bem como representantes dos países parceiros, e teve como objetivo melhorar a interconetividade nos domínios dos transportes, da energia e do digital.

O Presidente polaco Andrej Duda afirmou que "a nossa região está na melhor posição para apoiar a reconstrução da Ucrânia. Isso deve-se à proximidade geográfica, às ligações de transporte eficazes e de alta qualidade, bem como ao património cultural comum em muitos casos".

O Enviado Especial do Presidente dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, também esteve presente no fórum

"A humanidade está realmente contra a própria humanidade. E o teste é se temos ou não a coragem, a visão e a determinação para agarrar este futuro", declarou Kerry.