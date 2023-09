Lampedusa: classe política italiana pede ações

De Euronews

Bruxelas prometeu plano de urgência para ajudar Roma a fazer face à fluxo migratório vindo do norte de África

A classe política italiana pede que as "palavras se traduzam em ações", depois da presidente da Comissão Europeia ter anunciado um plano de urgência para ajudar Roma a fazer face aos crescente fluxo migratório proveniente do norte de África.

Na visita a Lampedusa, Ursula von der Leyen detalhou vários pontos, destinados nomeadamente a gerir a urgência, distribuir melhor os requerentes de asilo pelos países europeus e facilitar as repatriações.

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana:"Não considero esta visita como um gesto de solidariedade da Europa para com a Itália, mas antes como um gesto de responsabilidade da Europa para consigo mesma, porque estas são as fronteiras de Itália, mas também as fronteiras da Europa."

As costas italianas registam em 2023 um crescimento exponencial no número de migrantes a alcançar o território, tendo recebido perto de 130.000 pessoas desde o início do ano.

Um grande número desses migrantes chegou à pequena ilha de Lampedusa, palco de protestos de habitantes por ocasião da visita de von der Leyen e da primeira-ministra italiana este fim-de-semana.