Hidayat Heydarov: o herói do Azerbaijão no Grand Slam de judo de Baku

Judoca triunfou na categoria de -73 kg, numa jornada repleta de surpresas para o país anfitrião.

Ao segundo dia do Grand Slam de Judo de Baku, no Azerbaijão, a energia foi contagiante.

A Arena Nacional de Ginástica encheu-se de jovens admiradores prontos para ver as estrelas da modalidade lutar pela glória.

A federação local prestou uma homenagem aos heróis do judo.

Angelika Szymanska triunfa nos -63 kg

As finais começaram com a categoria de -63 kg, com duas jovens estrelas em ascensão.

A polaca Angelika Szymanska saiu vitoriosa com um "waza-ari" após uma contenda intensa, conquistando o seu primeiro título de Grand Slam.

O diretor desportivo da Federação Internacional de Judo, Vladimir Barta, entregou as medalhas.

“A atmosfera é incrível, as crianças daqui adoram judo, é um desporto muito popular no Azerbaijão. Por isso, estou muito feliz por estar aqui, por vencer e por poder desfrutar da minha vitória com as crianças”, confessou, à Euronews, Szymanska.

Hidayat Heydarov: o herói do Azerbaijão nos -73 kg

Na categoria dos -73 kg, Hidayat Heydarov deu a vitória ao Azerbaijão.

Com uma multidão a apoiá-lo, terminou o duelo em grande estilo, com um enorme "seoi-otoshi.”

A arena explodiu de alegria. Foi uma jornada memorável para Heydarov e os fãs em Baku.

Uma exibição inspiradora para a próxima geração de jovens judocas na plateia.

O judoca foi condecorado por Elnur Mammadli, vice-presidente da Federação de Judo do Azerbaijão.

"Espero que os membros da minha equipa repitam o meu sucesso em casa e espero que haja mais campeões olímpicos do Azerbaijão. Conto ser um deles”, disse Heydarov.

Teltsidou impõe-se sobre espanhola Ai Tsunoda nos -70 kg

Na categoria dos -70 kg, a grega Elisavet Teltsidou impôs-se sobre a espanhola Ai Tsunoda Roustant com um memorável "waza-ari", conquistado um impressionante 4º ouro no Grand Slam.

O embaixador da Federação Internacional de Judo, António Castro, condecorou a atleta.

Zelim Tckaev vs. Shamil Borchashvili: duelo de titãs nos -81 kg

A jornada terminou com outro ouro incrível para o país anfitrião.

Foi na categoria de -81 kg que Zelim Tckaev se impôs sobre Shamil Borchashvili, medalha de bronze olímpico.

Movlud Miraliyev, medalhado olímpico, atribuiu as medalhas.

Os adeptos do Azerbaijão tiveram mais um dia repleto de boas surpresas. “Ippon" após “ippon", ficaram animados com o desempenho dos judocas locais, criando uma atmosfera elétrica em Baku.