Alemanha comemora o Dia da Unidade

Cerca de 1300 convidados assistiram ao evento que teve lugar na sala da Filarmónica do Elba, em Hamburgo, incluindo o Presidente Frank-Walter Steinmeier e o Chanceler Olaf Scholz.

A Alemanha celebrou esta terça-feira o Dia da Unidade, o feriado que comemora a reunificação em 1990.

As principais cerimónias aconteceram em Hamburgo, que detém atualmente a presidência do Bundesrat (Conselho Federal), com um apelo dos órgãos constitucionais para o país ultrapassar as divisões.

A fusão da República Democrática Alemã (RDA) com a República Federal da Alemanha (RFA) foi um "ponto de viragem" na história do país e um "marco no caminho para uma Europa unificada", afirmou o presidente da Câmara de Hamburgo. “No atual período de crise e mudança, todos devem assumir a responsabilidade, não pelo populismo e pela polarização, mas pelo espírito comunitário e pela cooperação", acrescentou Peter Tschentscher.

As celebrações já tinham começado na segunda-feira, sob o lema "Abrir Horizontes", com um programa cultural que, segundo a Câmara Municipal, atraiu cerca de 300 mil pessoas.