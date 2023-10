Um veículo é arrastado pelas cheias na cidade de Rangpo, no estado de Siquim, Índia - Direitos de autor AP Photo/Prakash Adhikari

As fortes chuvas desta semana provocaram o transbordo do Rio Teesta e até a destruição de parte da maior central hidroelétrica do estado indiano de Siquim