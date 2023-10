A maioria dos ucranianos espera aderir à UE e à NATO na próxima década - sondagem

Os ucranianos continuam convencidos de que o seu país fará parte dos dois blocos ocidentais dentro de 10 anos.

PUBLICIDADE

De acordo com uma nova sondagem, apesar de uma série de questões complexas e de progressos lentos, os ucranianos esperam aderir à NATO e à UE na próxima década.

Num artigo publicado na quarta-feira, a Gallup divulgou dados de uma sondagem que revela que 69% dos ucranianos acreditam que a Ucrânia poderá aderir à NATO dentro de 10 anos.

A sondagem revela também que os ucranianos estão igualmente optimistas quanto à entrada na UE, com quase três em cada quatro pessoas a pensar que farão parte do bloco durante o mesmo período.

A empresa de análise norte-americana afirma que a "viragem da Ucrânia para o Ocidente" foi "cimentada".

A invasão da Ucrânia por Moscovo, em 2022, "destruiu essencialmente o último fragmento do apoio outrora forte de que a Rússia gozava na Ucrânia", escreveu, enquanto a imagem dos EUA entre os ucranianos caiu de um nível recorde.

As entrevistas para o inquérito foram realizadas entre julho e agosto, logo após a NATO ter declarado que a Ucrânia poderia ser admitida na aliança militar liderada pelos EUA - mas não especificou como nem quando.

64% dos ucranianos esperavam o mesmo nos primeiros meses da guerra, segundo a Gallup.

No ano passado, os especialistas disseram à Euronews que havia cinco razões principais para a Ucrânia não aderir à NATO tão cedo, apesar de alguns dos actuais membros apoiarem a sua candidatura.

A sondagem da Gallup revelou que o número de ucranianos que acreditam que o seu país irá aderir à UE manteve-se estável entre 2022 e 2023, com 73%, embora o número dos que afirmam que "nunca" irá aderir tenha aumentado de 6% para 7%.

A investigação também revelou como as percepções em relação aos países ocidentais estavam a mudar dentro da Ucrânia.

"Após a invasão, os ucranianos denunciaram o Kremlin e viraram-se para os EUA", escreveu a Gallup no seu site. "A aprovação da liderança dos EUA disparou para um recorde de 66% nos primeiros meses da guerra - mais alta do que qualquer classificação que a Rússia já recebeu quando estava em termos mais amigáveis com a Ucrânia."

Desde então, as atitudes em relação a Washington azedaram, devido à crescente oposição política à ajuda à Ucrânia por parte dos republicanos americanos de linha dura e à hesitação americana em deixar Kiev aderir à NATO, embora 53% dos inquiridos ainda vejam o país com bons olhos.

Estes dois factores "podem ter criado alguma incerteza na Ucrânia que prejudicou os EUA", escreveu o Gallup.

Ao mesmo tempo, as opiniões sobre os dirigentes alemães aumentaram, estando agora a par das dos EUA, acrescentou.

Quatro dias depois de ter sido invadida, em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia pediu a adesão à UE. A Ucrânia anunciou uma candidatura surpresa à NATO depois de a Rússia ter anexado quatro regiões ucranianas em setembro passado.

As aspirações da Ucrânia à NATO não progrediram desde o comunicado da NATO de julho.

Os actuais membros Polónia, Roménia, Eslováquia, República Checa, Estónia, Letónia, Lituânia, Montenegro e Macedónia do Norte apoiam a sua candidatura, mas o chefe da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou, antes de uma cimeira da NATO em julho, que Kiev tem primeiro de ganhar a guerra contra a Rússia.

No entanto, as negociações sobre a futura adesão da Ucrânia poderão começar já em dezembro.

PUBLICIDADE

Ainda assim, atormentado por questões estruturais profundas, nomeadamente a corrupção, é pouco provável que o país entre no grupo dos países candidatos tão cedo.

"Mesmo que o como e o quando ainda sejam obscuros, a mensagem da NATO e da UE para a Ucrânia é clara: ambas acreditam que o futuro da Ucrânia está com elas", escreveu a Gallup. "Quase todos os ucranianos partilham firmemente esta convicção - apenas um em cada 10 pensa que isso nunca irá acontecer."

"Após 18 meses de guerra com a Rússia, o pivô da Ucrânia para o Ocidente parece completo, enquanto os profundos laços culturais, económicos e políticos que existiam entre a Ucrânia e a Rússia estão cada vez mais a tornar-se parte do passado da Ucrânia", acrescentaram.

Entretanto, a Rússia e a China ficaram com poucos admiradores na Ucrânia.

Menos de metade de 1% dos ucranianos inquiridos pela Gallup aprovam a liderança da Rússia, numa altura em que a guerra com a Ucrânia continua.

PUBLICIDADE

A aprovação da liderança da China caiu para um novo mínimo de 8%, "provavelmente reflectindo o descontentamento dos ucranianos com a recusa do país em deixar de comprar energia à Rússia", disse a empresa de análise norte-americana.