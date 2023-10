Processo de adesão da Ucrânia à UE pode começar já em dezembro

De Euronews

Zelenskyy garante que todos os critérios europeus serão cumpridos

PUBLICIDADE

Pode ser mais cedo do que se julgava. Segundo um artigo do Politico, as conversações para a adesão da Ucrânia à União Europeia podem arrancar já em dezembro.

Ao que tudo indica, a Comissão Europeia prepara-se para publicar um relatório sobre os progressos feitos por Kiev, com um parecer muito favorável. Isto apesar de nem todos os critérios estarem cumpridos. Até agosto deste ano, apenas dois dos sete requisitos processuais tinham sido alcançados.

Por seu lado, a Casa Branca deixa muito claro que o apoio a Kiev é para continuar.

"Como deixou claro o presidente Biden, não podemos, em nenhuma circunstância, permitir que o apoio dos EUA à Ucrânia seja interrompido. O tempo não é nosso amigo. Temos financiamento suficiente para ajudar às necessidades no campo de batalha durante algum tempo ainda. Mas precisamos que o Congresso atue para garantir que o apoio não é descontinuado", declarou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Uma nova equipa de peritos da Agência Internacional de Energia Atómica chegou àquele que é um dos pontos mais críticos da guerra, a central nuclear de Zaporíjia.

O Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo para declarar que Moscovo garante assim a segurança da central através da proteção destes observadores.