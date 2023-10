Festival da Europa Solidária e do Mar Mediterrâneo em Ventotene para uma Europa mais unida

O evento tem como objetivo promover a solidariedade contra o racismo e o diálogo sobre a paz, os direitos e a democracia, em linha com os princípios do Manifesto de Ventotene.

Uma pequena ilha no coração da Europa: em Ventotene, um território de 3 quilómetros ao largo da costa do Lácio, há 80 anos, foram lançadas as bases da Europa em que vivemos. O Manifesto Ventotene fala de paz, solidariedade e federalismo e é um dos principais documentos da fundação da União Europeia.

Generazione Ponte é uma associação de italianos da nova geração que trabalha para criar pontes entre diferentes gerações e culturas. Todos os anos, estes jovens italianos organizam o Festival da Europa Solidária e do Mar Mediterrâneo.

O evento tem como objetivo promover a solidariedade contra o racismo e o diálogo sobre a paz, os direitos e a democracia, para uma Europa mais unida, em linha com os princípios do Manifesto de Ventotene, um dos primeiros documentos em prol da criação da União Europeia.

Altiero Spinelli, um dos fundadores da União Europeia, pediu que as suas cinzas fossem depositadas em Ventotene, onde esteve preso durante a Segunda Guerra Mundial, juntamente com outros, escreveu o Manifesto. Os locais onde esteve preso testemunham a importância do Manifesto para as novas gerações de europeus, para os que pretendem continuar na direção do projeto político de uma Europa unida e federal.

Tal como há 80 anos, a mensagem alto e bom som desta pequena ilha no Mar Mediterrâneo: o percurso a seguir não é fácil nem seguro, mas os jovens europeus estão prontos para percorrer todo o caminho.