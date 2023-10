Palestinianos procuram abrigo em hospitais

De Euronews com AP/AFP

Milhares de pessoas, quase sem comida e sem água, procuram um lugar seguro à espera da anunciada ofensiva israelita

Os palestinianos na Faixa de Gazalotaram hospitais e escolas esta segunda-feira, à procura de abrigo, mesmo com pouca comida e água. Mais de um milhão de pessoas fugiram das suas casas antes de uma possível ofensiva israelita por terra, com o objetivo de destruir o Hamas, depois de os seus combatentes terem invadido o sul de Israel.

As reservas de alimentos, água e medicamentos do enclave estão a diminuir. Os hospitais dizem que estão à beira do colapso e que não podem atender às exigências israelitas de transferência de doentes para outras unidades. Mais de uma semana de devastadores ataques aéreos israelitas demoliram bairros inteiros, mas não conseguiram travar os disparos de foguetes dos militantes contra Israel.

Os hospitais de Gaza deverão ficar sem combustível para os geradores nas próximas 24 horas, pondo em perigo a vida de milhares de doentes, segundo a ONU. A única central eléctrica de Gaza foi encerrada por falta de combustível depois de Israel ter vedado completamente o corredor de 40 quilómetros de comprimento.

A mais mortífera das cinco guerras de Gaza

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 2.670 palestinianos foram mortos e 9.600 ficaram feridos desde o início dos combates, mais do que na guerra de 2014 em Gaza, que durou mais de seis semanas. Com este balanço, esta é já a mais mortífera das cinco guerras de Gaza.

Mais de 1.400 israelitas morreram, a grande maioria civis mortos no ataque do Hamas a 7 de outubro. Os militares israelitas afirmaram na segunda-feira que pelo menos 199 reféns foram recuperados em Gaza, um número superior às estimativas anteriores. O exército não especificou se esse número inclui estrangeiros.

Israel ordenou a mais de um milhão de palestinianos - quase metade da população do território - que se deslocassem para o sul de Gaza. Os militares dizem que estão a tentar afastar os civis antes de uma grande campanha contra o Hamas no norte, onde, segundo eles, os militantes têm extensas redes de túneis e lançadores de foguetes.

Pelo terceiro dia, as forças armadas israelitas anunciaram um corredor seguro para as pessoas se deslocarem de norte a sul entre as 8h00 e o meio-dia. Segundo as autoridades israelitas, mais de 600.000 pessoas já saíram das suas residências.