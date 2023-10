Milhares protestam contra conflito entre Hamas e Israel

De Euronews

Vários países europeus foram este fim-de-semana palco de mobilizações contra o conflito no Médio Oriente

Milhares de pessoas manifestaram, em vários pontos da Europa, a oposição ao conflito no Médio Oriente.

Se, na semana passada, as mobilizações contestavam sobretudo o ataque perpetrado pelo braço armado do Hamas, este fim-de-semana, os protestos, como o realizado em Amesterdão, denunciavam a violência em geral e os bombardeamentos sobre civis palestinianos.

Oussama Douhou, manifestante:"É uma situação desumana. Estamos aqui pelos direitos de todas as pessoas, porque todos têm o direito de viver em segurança, de ter um lugar seguro para viver."

Na capital italiana, Roma, milhares de pessoas desfilaram com bandeiras palestinianas para manifestar o apoio à população civil na Faixa de Gaza.

Na Chéquia, a plataforma "Não em meu nome!" organizou uma marcha em memória de todas as vítimas, em Israel e no território palestiniano, e por uma paz justa no Médio Oriente.

Durante a manifestação, a ministra checa da Defesa, Jana Cernochova, dizia: "Não quero que ninguém, no espaço público, questione a legitimidade de Israel para defender o seu território, a sua população civil, as suas mulheres e crianças."

Em Chipre, centenas de pessoas manifestaram-se em apoio aos civis palestinianos de Gaza.

O conflito entre o Hamas e Israel tem levado milhares de pessoas às ruas, no mundo muçulmano, nos Estados Unidos e na Europa.