Mais de 20% do pessoal contratado pela Meta para verificar o conteúdo violento do Facebook e do Instagram está de baixa devido a traumas psicológicos.

A única exigência do Facebook para trabalhar como moderador de conteúdos na cidade espanhola de Barcelona era saber a língua local.

Parecia ser uma posição atractiva, com um salário que podia atingir os 2 400 euros por mês para visualizar entre 300 e 500 vídeos por dia.

No entanto, o que parecia ser uma boa oportunidade acabou por ser uma má decisão para muitos dos trabalhadores que conseguiram os empregos em Barcelona.

Mais de 20% do pessoal da CCC Barcelona Digital Services - propriedade da Telsus, a empresa que a Meta contratou para verificar o conteúdo do Facebook e do Instagram - está de baixa por trauma psicológico.

As imagens publicadas nas redes sociais que deviam controlar mostravam o pior da humanidade: vídeos de assassínios, desmembramentos, violações e suicídios em direto.

"Num dos vídeos, um pai mostra o seu bebé, que teria um ano de idade. Espeta-lhe uma faca no peito, arranca-lhe o coração e come-o", disse à Euronews Francesc Feliu, advogado de mais de uma dezena de trabalhadores que decidiram processar a empresa.

"Para além do conteúdo absolutamente desumano, há muito barulho, gritos e sangue", acrescentou Feliu.

Os trabalhadores criticam as condições de trabalho impostas pela empresa aos moderadores de conteúdos, que os deixam extremamente expostos a graves problemas de saúde mental, como o stress pós-traumático, a perturbação obsessivo-compulsiva e a depressão.

"Estamos a falar de pessoas que eram saudáveis e de repente aparecem estas perturbações mentais. Alguns destes trabalhadores tentaram suicidar-se", diz o advogado.

"Estão alegadamente a produzir dezenas e dezenas de pessoas relativamente jovens que são doentes mentais. É extremamente grave", acrescenta.

A primeira queixa europeia

Chris Gray começou a trabalhar para a CPL, a empresa contratada pelo Facebook na Irlanda, em 2017. O seu contrato como moderador de conteúdos durou um ano.

O irlandês, atualmente com 50 anos, foi o primeiro a levar a rede social a tribunal.

Quando começou a trabalhar, o vídeo representava apenas 20% do conteúdo que tinha de analisar, trabalhando sobretudo com texto, fotografias e alguns vídeos em direto.

As imagens que lhe ficam na memória são as de migrantes a serem torturados com uma vara de metal em chamas ou cães a serem cozidos vivos.

"Não me apercebi do quanto isso me afectou. Só mais tarde é que me apercebi que estava uma desgraça, que estava muito stressado. Não conseguia dormir e tornei-me muito agressivo. Se alguém falasse do meu trabalho, eu chorava", disse Gray à Euronews.

Quando percebeu que não conseguia aguentar mais, tentou falar com o psicólogo da empresa: "Preenchi questionários a dizer que me sentia sobrecarregado no trabalho. Mas demorou imenso tempo até conseguir uma consulta com alguém".

Tal como Gray, 35 outros moderadores de conteúdos apresentaram queixa no Supremo Tribunal da Irlanda, onde a Meta tem a sua sede europeia.

"Temos clientes da Irlanda, Polónia, Alemanha e Espanha. Alguns deles aperceberam-se de que o trabalho os estava a prejudicar após algumas semanas, outros afirmam que só se aperceberam do impacto quando a família e os amigos lhes disseram que a sua personalidade tinha mudado", diz Diane Treanor, advogada da Coleman Legal, que representa Gray.

O facto de não terem acesso a apoio psicológico é algo de que os trabalhadores espanhóis também se queixam.

"Quando viam um vídeo, muitas destas pessoas desmaiavam, não conseguiam continuar. O psicólogo ouvia-os e depois dizia-lhes que o que estavam a fazer era extremamente importante para a sociedade, que tinham de imaginar que o que estavam a ver não era real, mas sim um filme, e que deviam voltar ao trabalho", diz o advogado espanhol.

Além disso, os trabalhadores não foram submetidos a um teste prévio para verificar se as pessoas que estavam a contratar tinham problemas de saúde mental anteriores, algo que poderia torná-las inaptas para o trabalho.

Contactado pela Euronews, o Facebook afirma que está a trabalhar com a Telsus para resolver urgentemente o problema.

"Levamos a sério o apoio aos revisores de conteúdos e exigimos que todas as empresas com quem trabalhamos forneçam apoio no local 24 horas por dia, 7 dias por semana, por parte de profissionais formados".

'Fica-se marcado para a vida'

Os trabalhadores dizem que, mesmo cinco anos depois, muitos ainda estão a receber tratamento psicológico. Alguns têm até medo de sair à rua.

"Este tipo de conteúdo marca-nos para toda a vida. Não somos máquinas ou computadores sem sentimentos", diz Feliu.

Os dois advogados concordam que a política da Meta de obrigar os funcionários a assistir ao vídeo inteiro para explicar todos os motivos da censura agrava o trauma.

Dizem que se o empregado já consegue ver, após 10 segundos, a razão pela qual o vídeo deve ser censurado, então não há necessidade de ver o vídeo inteiro. Também se queixam de que o moderador tem muitas vezes de ver o mesmo vídeo várias vezes, porque mais do que um utilizador o denunciou.

Sobre esta questão, o Facebook afirma que existem "soluções técnicas para limitar ao máximo a exposição a material gráfico".

"As pessoas que revêem conteúdos no Facebook e no Instagram podem ajustar a ferramenta de revisão de conteúdos para que os conteúdos gráficos apareçam completamente desfocados, a preto e branco ou sem som."

Há três anos, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, descreveu as críticas às condições de trabalho da empresa como "um pouco exageradas". Os comentários, feitos numa reunião de pessoal, foram divulgados à imprensa.

"Não é que a maioria das pessoas veja coisas horríveis durante todo o dia. Mas há coisas muito más com que as pessoas têm de lidar, e garantir que têm o aconselhamento adequado e o espaço e a capacidade de fazer pausas e obter o apoio de que necessitam em termos de saúde mental é uma coisa muito importante", disse Zuckerberg aos funcionários.

Mas não é essa a experiência dos antigos trabalhadores.

"A política da empresa é negar o facto", diz a advogada espanhola.

"Se quisessem resolver estes problemas, haveria uma dinâmica diferente, mas, de momento, a única solução é a via criminal."