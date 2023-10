Polícia polaca detém ladrão que imitava um "manequim"

De Euronews

Homem de 22 anos fazia passar-se por manequim em vitrinas de lojas para cometer roubos num centro comercial de Varsóvia

A polícia polaca deteve em Varsóvia um homem de 22 anos que se fazia passar por um manequim para roubar roupa e jóias num centro comercial da capital.

De acordo com as autoridades, o criminoso "vestia roupas novas e mantinha-se imóvel nas vitrinas das lojas, fazendo passar-se por um manequim de exposição para enganar os guardas de segurança e as câmaras de vigilância", esperando depois pelo fecho da loja para cometer o roubo.

O indivíduo enfrenta agora uma pena de até 10 anos de prisão.