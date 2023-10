Colisão de dois comboios na Índia mata 13 pessoas e deixa 25 feridas

De Euronews

Mais de 12 milhões de pessoas viajam em 14 mil comboios pela Índia, todos os dias, percorrendo 64 mil quilómetros de vias ferroviárias.

Dois comboios de passageiros colidiram no sul da Índia, no domingo, matando 13 pessoas e ferindo 25.

O acidente aconteceu no distrito de Vizianagaram, no estado de Andhra Pradesh, quando um comboio que chegava à estação colidiu com outro que estava parado, causando o descarrilamento de pelo menos três vagões,

Segundo uma fonte oficial da companhia ferroviária, uma investigação preliminar aponta um erro humano que terá causado o acidente.

Acidentes de comboio são comuns na Índia e muitas vezes são atribuídos a erros humanos ou equipamentos de sinalização desatualizados.

Em junho, mais de 280 pessoas morreram num dos acidentes ferroviários mais mortíferos no país em décadas, quando dois comboios de passageiros colidiram um com o outro no leste da Índia.