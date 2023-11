Tensão entre Israel e Hezbollah cresce no sul do Líbano

De Euronews

Israel bombardeou várias posições do Hezbollah na fronteira com o Líbano, após o grupo xiita ter atacado o exército israelita. Líbano aguarda por mensagem do xeque Khasan Nasrallah, esta sexta-feira, após semanas de silêncio.

O exército israelita diz ter atingido "numerosas" posições do Hezbollah no sul do Líbano, durante a noite de quinta-feira. Entre os alvos, informam os militares, estiveram "infraestruturas e quartéis-generais" do grupo xiita libanês.

A ofensiva de Israel surge em resposta aos vários ataques realizados pelo Hezbollah, que terá atingido 19 posições israelitas durante a noite, horas depois de o grupo paramilitar alegadamente ter usado dois drones carregados de explosivos para atacar o exército israelita na fronteira israelo-libanesa.

A crescente tensão entre os dois países levou já Telavive a retirar civis da região. O Líbano, a par de Gaza, a Síria e o Iémen é uma das quatro frentes que Israel visa atacar.

Esta sexta-feira, o líder do Hezbollah dirige-se à nação, pela primeira vez desde o ataque do Hamas a 7 de outubro. Após semanas de silêncio, a aparição pública do xeque Khasan Nasrallah é aguardada por muitos para saber se o o grupo libanês vai declarar formalmente guerra a Israel.