Quem é a próxima geração de jovens membros da realeza europeia?

Com apenas 18 anos, a princesa Leonor de Espanha tem conquistado os fãs da realeza em toda a Europa. Mas quem são os outros jovens membros da realeza que deve conhecer?

PUBLICIDADE

Apesar de a maioria dos países europeus já não ter uma monarquia - restam apenas 12 reinos e principados - e de a maioria destas famílias reais ter pouco poder, continuam a interessar a muitos membros do público.

A família real mais famosa é, sem dúvida, a britânica - com os recém-coroados Charles e Camilla. O novo rei e a nova rainha estão na casa dos 70 anos e o herdeiro William e a sua mulher Catherine têm mais de 40 anos, sendo os seus filhos ainda demasiado novos para inspirar grande entusiasmo. O mesmo se passa com a realeza nórdica.

Mas há países onde a situação é diferente.

Para além de Leonor de Espanha, parece haver uma lista interminável de jovens membros da realeza prontos a inspirar os fãs da monarquia em toda a Europa - e não só.

Príncipe Nikolai da Dinamarca

Este dinamarquês de 24 anos pode ser apenas o sétimo na linha de sucessão ao trono, mas a sua popularidade ultrapassa as suas raízes reais.

Neto da rainha reinante Margrethe II, Nikolai é talvez mais conhecido pelo seu trabalho na indústria da moda.

Famoso pelas suas maçãs do rosto "afiadas com uma navalha", estreou-se nas passarelas em 2018, na Semana da Moda de Londres, para a marca britânica Burberry.

Prince Nikolai of Denmark walks the runway during a Dior Homme Menswear show in Paris Stephane Cardinale/Corbis/Getty

Desde então, tornou-se sinónimo da casa de luxo francesa Dior Homme e, em particular, das coleções do diretor criativo Kim Jones.

Nikolai fez vários desfiles para a marca e também apareceu em campanhas.

Para alguém do "sangue azul, é muitas vezes elogiado pelo seu comportamento " terra a terra".

Quando apareceu na capa da Vogue Ucrânia, disse à revista: "Não sei o que é ser outra pessoa, que não um membro da família real. Tive uma infância especial, poder-se-ia dizer privilegiada, e aprecio-a muito. Agora, vivo uma vida normal e muito agradável. A única coisa é que estão sempre a reconhecer-me".

Princesa Eloise dos Países Baixos

Eloise, quinta na linha de sucessão ao trono holandês, é condessa e neta da antiga Rainha Beatriz.

Conhecida como a "rainha das selfies", tem 425.000 seguidores só no Instagram.

No início deste ano, partilhou uma mensagem com os fãs para ajudar a promover a sustentabilidade na moda. Também se estabeleceu como uma influenciadora de moda e beleza no Instagram, vendendo roupas vintage.

A sua carreira é o sonho dos aspirantes a "criadores de conteúdos".

No início deste ano, Eloise apareceu como jurada no reality show holandês "Nikkie's Makeup Mansion", onde dez profissionais criativos competem para ganhar um prémio.

Em 2021, publicou um livro, "Learning By Doing", no qual escreveu sobre comida, viagens e vestuário e respondeu a perguntas dos fãs nas redes sociais.

É filha do Príncipe Constantijn e da Princesa Laurentian dos Países Baixos e sobrinha do atual Rei Willem-Alexander.

PUBLICIDADE

Princesa Alexandra do Luxemburgo

Alexandra, 32 anos, a única filha do Grão-Duque e da Duquesa do Luxemburgo, foi excluída da linha de sucessão da pequena nação, quando foi adotada a primogenitura absoluta em relação aos descendentes do Grão-Duque Henri.

Em termos leigos, isto significa que apenas o primogénito de um líder real pode ser coroado. Desde a entrada em vigor desta decisão, ela é a sexta na linha de sucessão ao trono.

Estudou na Universidade Franciscana de Steubenville, nos Estados Unidos, e em Paris.

Her Royal Highness Alexandra of Luxembourg and Nicolas Bagory leave their religious wedding on 29 April in Bormes-les-Mimosas, France Arnold Jerocki/Getty Images

Alexandra terminou os seus estudos no Trinity College, em Dublin, em 2017, onde ganhou um prémio da Escola Irlandesa de Ecuménicos para uma licenciatura em Estudos Inter-religiosos com uma especialização em resolução de conflitos.

É conhecida como uma jogadora de ténis entusiasta e voluntária, ajudando a ensinar refugiados.

PUBLICIDADE

A Princesa anunciou o seu noivado com Nicolas Bagory em novembro de 2022 e os dois casaram-se em abril deste ano.

Princesa Alexandra de Hanover

Apesar do título, Alexandra é na verdade a 13ª na linha de sucessão ao trono do principado do Mónaco.

Sobrinha de Alberto II, é filha da Princesa Carolina, uma musa de longa data do falecido Karl Lagerfeld.

Alexandra é também neta da falecida atriz Grace Kelly, embora esta tenha morrido cerca de 17 anos antes de Alexandra ter nascido.

A jovem há muito que se estabeleceu como uma patinadora artística de sucesso, tendo representado o Mónaco nos Jogos Olímpicos Europeus da Juventude.

PUBLICIDADE

Alexandra of Hanover attends the Christian Dior Womenswear Spring/Summer 2023 show in Paris Pascal Le Segretain/Getty Images

Tal como a sua meia-irmã Charlotte Casiraghi, que é famosa pelo seu estilo, Alexandra pode ser frequentemente vista na primeira fila dos desfiles de grandes estilistas como Stella McCartney, Dior e, naturalmente, Chanel.

Do lado do seu pai, Ernst August von Hannover, ela é descendente da Rainha Vitória da Grã-Bretanha e do Rei Christian IX da Dinamarca.

Príncipe Georg do Liechtenstein

É o terceiro na linha de sucessão ao trono.

Tem dois irmãos mais velhos: o príncipe Joseph e a princesa Marie-Caroline e um irmão mais novo, o príncipe Nikolaus

O seu avô, o Príncipe Hans Adam II, que reina no país, registou um recorde de ativos do seu Grupo LGT no início deste ano.

PUBLICIDADE

A empresa está avaliada em 306 mil milhões de francos suíços, o que equivale a cerca de 318 mil milhões de euros.

Victoria de Marichalar y Borbón

A prima da princesa Leonor, a princesa espanhola Victoria, também é uma das favoritas dos fãs da realeza.

Sobrinha do rei Felipe VI, é a quinta na linha de sucessão ao trono, depois das suas primas, Leonor e Infanta Sofia, da sua mãe, Infanta Elena, e do seu irmão, Felipe.

A jovem de 23 anos tem uma forte presença nas redes sociais com 264 000 seguidores só no Instagram - está a tornar-se rapidamente uma das "It girl" da cena social europeia.

ictoria Federica de Marichalar y Borbón attends a Moet & Chandon party in Madrid Beatriz Velasco/Getty

Conhecida pelo seu amor pela moda, há muito que é comparada à sua tia, a Rainha Letizia, que foi aclamada como a mais bem vestida na coroação dos monarcas britânicos Charles e Camilla, em maio.

PUBLICIDADE

Victoria também fez furor no TikTok, com a presença num vídeo publicado pela estrela pop espanhola Omar Montes, que acumulou milhões de visualizações em apenas 24 horas.

Aparece frequentemente nas semanas da moda e faz parcerias com marcas de prestígio como a Longchamp nas suas publicações nas redes sociais.

Ferdinand Zvonimir von Habsburg, Arquiduque Real da Áustria

Se o império austro-húngaro ainda existisse, Ferdinand estaria em breve a governar. No entanto, o seu avô, Otto von Habsburg, foi o último príncipe herdeiro, governando até à dissolução do império em novembro de 1918.

A família Habsburgo continua a ser extremamente influente em toda a Europa, mas Fernando decidiu afirmar-se num domínio bastante invulgar. É um piloto de automóveis de sucesso, atualmente a conduzir no Campeonato Mundial de Resistência da FIA com a Team WRT e no European Le Mans Series com a Prema.

Em 2021, Ferdinand venceu as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA na classe LMP2.

PUBLICIDADE

Lady Louise Windsor

Com apenas 19 anos, Lady Louise Windsor é uma das netas menos conhecidas da falecida Rainha Isabel II.

A filha mais velha do Príncipe Eduardo e de Sophie, Duquesa de Edimburgo, está atualmente a estudar inglês na Universidade de St Andrew, na Escócia.

Após a universidade, não é claro qual será o papel de Louise. Poderá ter uma vida "normal" com um emprego fora da família real

Lady Louise Windsor takes part in the 'Pol Roger Meet of The British Driving Society' at the 2023 Royal Windsor Horse Show Max Mumby/Indigo/Getty

É claro que todos estes membros da realeza são jovens que ainda não se estabeleceram totalmente na sociedade.

Ao mesmo tempo, há constantemente novos nascimentos de nobres e, por isso, há sempre alguém novo para os fãs da realeza se concentrarem, como contou a aristocrata britânica Lady Victoria Hervey à Euronews.

PUBLICIDADE

"Elisabeth da Bélgica é jovem e elegante e entrou recentemente em cena. Os gémeos do Príncipe Alberto do Mónaco e, claro, os filhos do Príncipe William, serão os mais procurados no futuro", afirmou.