Depois de duas derrotas eleitorais para a sua coligação, o chanceler alemão adotou uma posição mais dura em relação à migração, tentando aumentar os esforços para deportar as pessoas que estão ilegais no país.

No meio do pânico generalizado partilhado pelos países europeus durante a crise migratória, a Alemanha representou um farol de luz e otimismo sob a liderança da então chanceler Angela Merkel, que abriu o seu país a um grande número de migrantes.

Sob a liderança de Merkel e a sua política de "cultura de acolhimento", o país acolheu mais de 1,2 milhões de refugiados e requerentes de asilo entre 2015 e 2016.

Mas como os níveis de imigração ilegal na Europa estão novamente a aumentar, a Alemanha encontra-se agora numa posição muito diferente, forçada a virar as costas à "cultura de boas-vindas" - ou "Willkommenskultur" - de que outrora se orgulhava.

"Estamos a limitar a migração irregular para a Alemanha. Estão a chegar demasiadas pessoas", disse o chanceler Olaf Scholz numa entrevista recente ao jornal Der Spiegel. "Temos de deportar as pessoas com mais frequência e mais depressa".

A Alemanha precisa de aumentar as expulsões de migrantes que não estão autorizados a permanecer no país, disse Scholz. Poucos dias depois, o Conselho de Ministros alemão aprovou uma proposta legislativa destinada a simplificar o processo de deportação dos requerentes de asilo que não obtiveram sucesso.

É uma grande mudança para a Alemanha e para Scholz, de quem se esperava que continuasse o legado do seu antecessor.

"Há uma mudança notável na retórica e na política, com o objetivo claro de reduzir o número de imigrantes", disse Michael Bröning, cientista político e membro da Comissão de Valores Básicos do SPD, à Euronews.

"As medidas sugeridas incluem a facilitação das deportações, sanções mais severas para os traficantes de seres humanos, a reinstalação de controlos fronteiriços temporários, novos acordos bilaterais com os países de origem e um alargamento da lista de países considerados seguros. Em suma, trata-se de uma mudança drástica de política que assinala o fim da "cultura de boas-vindas" única da Alemanha, testemunhada em 2015", acrescentou.

Uma mudança drástica de política após os problemas eleitorais

Durante uma visita recente de três dias à Nigéria, Scholz pediu ajuda ao Presidente do país africano, Bola Tinubu, para combater o aumento da migração, sugerindo uma parceria semelhante à que a Primeira-Ministra italiana , Giorgia Meloni, estabeleceu com a Tunísia no início deste ano.

A ideia é alargar os centros de migração na Nigéria, onde os deportados da Alemanha poderão encontrar abrigo, cuidados de saúde e oportunidades de emprego.

A iniciativa faz parte da abordagem cada vez mais dura que Scholz e o seu governo estão a mostrar em relação à imigração ilegal, depois de a sua coligação de três partidos ter tido um mau desempenho em duas eleições regionais no início deste mês. Ambas as eleições estaduais foram ganhas pelos principais conservadores, enquanto a extrema-direita obteve ganhos significativos.

É impossível dizer se esta mudança se traduzirá diretamente num maior apoio ao governo", afirmou Bröning.

"Mas é importante perceber que os alemães querem que o governo atue", continuou. "Além disso, é importante perceber que a mudança de política não acontece no vácuo, mas num contexto de um desafio crescente da extrema-direita alemã."

Nos últimos meses, o AfD subiu nas sondagens e obteve sucessos eleitorais significativos na Baviera e em Hesse.

"Penso que este desenvolvimento não é atípico das tendências que se podem testemunhar noutros partidos de esquerda e/ou social-democratas, que há anos enfrentam um dilema sobre como responder aos desafios da direita radical populista", disse à Euronews Kurt Richard Luther, Professor de Política Comparada na Universidade de Keele, no Reino Unido.

"Embora a ascensão do AfD seja alimentada por um vasto leque de queixas - algumas imaginárias e outras reais - a preocupação com o que é visto como imigração descontrolada tem sido, desde há muito, a principal força motriz do populismo de direita", disse Bröning.

Scholz está agora sob uma pressão significativa para reduzir o número crescente de requerentes de asilo no país, uma vez que a insatisfação com a forma como o governo lida com a situação dos refugiados está a aumentar.

Uma sondagem recente da ARD DeutschlandTrend revela que 44% dos alemães consideram que a imigração ilegal é o problema político mais importante na Alemanha, ao qual os políticos deveriam dar prioridade.

"Abordar a questão está claramente na ordem do dia", disse Bröning.

"O desafio será gerir a crise sem pôr em causa a estabilidade da coligação governamental ou a coesão intrapartidária. É evidente que nem todos os sociais-democratas ou eleitores verdes alemães estão satisfeitos com as alterações propostas. Por isso, penso que é justo dizer que estamos no início de um debate e não no seu fim".

A opinião dos alemães sobre os imigrantes mudou?

Em 2015, enquanto muitos países europeus reforçavam o controlo das fronteiras, era comum ver multidões de alemães a saudar os milhares de imigrantes que chegavam ao país depois de uma longa viagem pelo Médio Oriente e pela Europa.

O que é que aconteceu a esse entusiasmo pelos recém-chegados à Alemanha?

Apesar da mudança de política de Scholz, "muitos alemães continuam a ser a favor do acolhimento de pessoas necessitadas e há um apoio generalizado à aceitação da responsabilidade humanitária - e não à sua negação", disse Bröning.

"No entanto, o estado de espírito de 2015 mudou drasticamente", acrescentou.

Atualmente, existe uma convicção generalizada entre o público alemão de que os números têm de diminuir "e as reações à atual escalada no Médio Oriente desempenharam um papel importante - e inesperado - nesta transformação do debate", afirmou Bröning.

"Os comícios pró-palestinianos, a onda de incidentes antissemitas e a celebração do ataque do Hamas em alguns bairros de grande imigração vieram lembrar-nos que nem tudo está bem no que diz respeito à imigração e à integração. Em muitos aspetos, isto abriu o discurso para uma discussão mais matizada".