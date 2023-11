Europa celebra 105 anos do Armistício

De Euronews

Acordo para o dim simbólico da I Guerra Mundial foi assinado entre os Aliados e o Império Alemão a 11 de novembro de 1918.

Com o Arco do Triunfo como pano de fundo, dezenas de militares e o presidente Emmanuel Macron prestaram homenagem às vítimas da I Guerra Mundial. A cerimónia oficial, realizada em Paris, assinalou este sábado os 105 anos do Armistício, num fim de semana marcado também pelos atuais conflitos.

A capital francesa acolhe no domingo uma marcha contra o antissemitismo e pela libertação dos reféns detidos pelo Hamas.

O presidente francês foi convidado a juntar-se à manifestação, mas após cinco dias de reflexão os Campos Elísios fizeram saber que Macron saúda a iniciativa, mas não estárá presente.

Do outro lado do Canal da Mancha, milhares de pessoas reuniram-se no centro de Londres para dois minutos de silêncio ao décimo primeiro minuto da décima primeira a assinalar o dia histórico.

O Dia do Armistício celebra o acordo para fim da I Guera Mundial, assinado entre os Aliados e o Império Alemão, a 11 de novembro de 1918. Do conflito resultaram no total cerca de 16,5 milhões mortos, com perdas avultadas para ambos os lados.