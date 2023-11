Secretário-Geral da NATO acusa Rússia de interferência

Stoltenberg de visita à Bósnia-Herzegovina, ao Kosovo e à Sérvia.

PUBLICIDADE

O Secretário-Geral da NATOacusou a Rússia de interferência prejudicial para desestabilizar os Balcãs Ocidentais. No início de uma visita de quatro dias à região, Jens Stoltenberg manifestou preocupação com a Bósnia-Herzegovina, onde surgiu há meses uma ameaça separatista da República Sérvia da Bósnia (Srepska), alegadamente influenciada pelo Kremlin.

De Sarajevo, Stoltenberg foi para Pristina, onde prometeu ajuda na estabilização do atrito com a Sérvia. Nesta terça-feira, o Secretário-Geral da NATO atravessa a fronteira do Kosovo com a Sérvia para uma reunião em Belgrado com o Presidente Vucic. A viagem de Stoltenberg termina na quarta-feira na Macedónia do Norte.