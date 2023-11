Resultado do PVV, de Geert Wirlders, nas Legislativas antecipadas ainda a meio caminho da maioria. Aliança de esquerda ficou em segundo e o VVD passa de governo a terceira força política

Os Países Baixos foram chamados às urnas esta quarta-feira para eleger um novo governo e a maioria dos votantes apostou no Partido da Liberdade (PVV), de extrema-direita.

Com cerca de 98% dos votos contados, o partido liderado por Geert Wilders somou 23,5% do escrutínio, o suficiente para garantir pelo menos 37 deputados, aumentando em 20 o número de vozes no Parlamento neerlandês, que é composto por 150 representantes do povo.

O resultado deixa o PVV a meio caminho da necessária maioria para governar e, por isso, obrigado a fazer "amigos" e estabelecer alianças parlamentares, se não mesmo, o mais expectável, uma nova coligação de governo como já existia antes com o VVD, de Mark Rutte.

O partido do governo foi, aliás, o grande derrotado da noite eleitoral. Orfão de Rutte, que anunciou o adeus à liderança política quando se demitiu em julho do cargo de primeiro-ministro e precipitou estas eleições, o Partido da Liberdade e Democracia (VVD), agora liderado por Dilan Yesilgoz, conseguiu apenas 15,1% e perdeu 10 deputados, somando agora 24.

O VVD passou de ser governo a terceira força política nos Países Baixos. O D66, um dos principais aliados na derradeira coligação de governo, conhecida como Rutte IV, também teve uma queda acentuada.

Os social liberais somaram 6,2% dos votos, perderam 15 deputados, passam a ter apenas nove representantes no hemiciclo, mas podem ainda ajudar a formar uma maioria, a dúvida é saber com qual orientação.

Em resumo, a anterior coligação de governo, liderada pelo VVD e de que faziam parte, além do D66, o Apelo Democrata-Cristão (CDA) e a União Cristã (CU), detinha 78 deputados no hemiciclo após as eleições de 2021, mas agora perdeu quase metade e não vai além dos 41.

Mark Rutte liderou o executivo durante 13 anos, mas após um desacordo sobre imigração demitiu-se e os neerlandeses parecem ter-se revoltado contra a fórmula liberal conservadora.

Outro dos beneficiários desta revolta, após uma campanha dominada pelos debates em torno da imigração, do aumento do custo de vida e da luta para travar os efeitos das alterações climáticas, é o recém-formado partido de de Pieter Omtzigt.

O centrista Novo Contrato Social (NSC) era o quarto partido nas derradeiras sondagens divulgadas terça-feira, pelas empresas I&O Research e Peil.nl, e confirmou a previsão.

Com 12,8% dos votos, o NSC pode agora assumir um papel decisivo na composição de um novo governo, mas não, como garantiu na campanha, com o populista Geert Wilders.

Projeção da ANP com base nos resultados esta quinta-feira de manhã @NOS

A sucessora de Rutte no VVD) disse que não faria parte de um executivo em que Wilders fosse primeiro-ministro, mas nunca foi taxativa a recusar uma coligação com o PVV. As atenções recaem agora sobre Dilan Yesilgoz, uma nativa turca, emigrante desde criança nos Países Baixos, onde exerceu o cargo de ministra da Justiça e da Segurança no executivo "Rutte IV".

Na mesa de Yesilgoz está agora a cedência à extrema-direita nacionalista e eurocética ou a cedência à aliança de esquerda, liderada pelo europeísta Franz Timmermans, as únicas possibilidades de se manter relevante num governo e não passar à oposição, como terceira força política do país.

O resultado desta Legislativas obriga a formação de coligações e as formulações são variadas, com a inevitável entrada de várias pequenas forças que ajudam a compor a necessária maioria. Um governo de minoria é possível, mas ameaça criar uma crise política.

Um cenário de novas eleições reúne também grande probabilidade perante as dificuldades de formar coligações sólidas entre os principais partidos, com o extremista PVV à cabeça.

A Europa olha com atenção para o que vai acontecer nos próximos dias e semanas nos Países Baixos, a seis meses das próximas eleições europeias.