Israel acusa Hamas de violar trégua e inicia segunda fase da guerra

Forças Armadas Israelitas asseguram que respeitam a lei internacional, ministério da Saúde de Gaza diz que já morreram 15 899 pessoas desde o início da guerra

A guerra contra o Hamas entrou numa segunda fase, com as Forças Armadas israelitas a liderarem uma ofensiva terrestre e aérea de grande escala no sul da Faixa de Gaza. Os militares justificam a operação com a quebra da trégua humanitária por parte do Hamas, que acusam de não libertar mulheres e crianças, contrariamente ao acordado, e de atacar território israelita.

Em vídeo publicado nas redes sociais, as Forças Armadas de Israel sublinham que a sua guerra é contra o Hamas, e não contra a população da Faixa de Gaza, que tomam várias medidas para não atingir os civis que são usados como escudos humanos e asseguram que a sua operação militar respeita as leis internacionais.

O ministro da Defesa israelita, no entanto, avisou esta segunda-feira que o destino dos militantes do Hamas no sul do território seria pior do que no norte e que não parariam enquanto não eliminassem por completo a organização palestiniana.

De acordo com o ministério da Saúde de Gaza, já perderam a vida perto de dezasseis mil pessoas nesta guerra, 70% das quais eram mulheres e crianças.