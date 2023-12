Marchas contra o antissemitismo na Europa

De Euronews

Milhares de pessoas juntaram-se este domingo em Bruxelas e Berlim.

Depois de Paris e Londres, Bruxelas recebeu uma marcha "nacional e cívica" contra o antissemitismo.

Segundo os organizadores, o objetivo é mostrar à comunidade judaica que não está sozinha e lembrar aos políticos que o antissemitismo não é um trunfo eleitoral.

Também neste domingo, milhares de pessoas, entre elas políticos, artistas e celebridades apelaram à luta contra o antissemitismo nas ruas de Berlim. A marcha contou com o apoio do chanceler alemão. A propósito da iniciativa, Olaf Scholz disse que "quantas mais vozes forem levantadas, mais a sociedade se mantém unida contra tudo o que põe em causa a coesão social".

No início do evento, no palco principal, teve lugar uma oração conjunta de protestantes, católicos, muçulmanos e judeus.