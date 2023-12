De Euronews

Trabalhadores na Islândia estão a erguer barreiras para impedir o fluxo de lava e a verificar infraestruturas para as populações regressarem a casa após os estragos deixados pela erupção do vulcão.

Na Islândia, trabalhadores estão a tratar de erguer barreiras defensivas - altos montes de terra - para impedir o fluxo de lava.

Alguns especialistas adiantaram que a erupção vulcânia já chegou ao fim, mas a agência meteorológica nacional do país diz que é muito cedo para fazer tais prognósticos, uma vez que ainda se podem abrir novas fendas no solo. E a lava continua a fluir ativamente da grande fenda na península de Reykjanes.

Também estão a ser cavadas trincheiras para enterrar os tubos de água quente da central elétrica local - quando enterrados no subsolo, ficam mais protegidos da lava. Os postos de eletricidade também estão a ser verificados.

Em Grindavik, prepara-se tudo para o regresso dos habitantes, com a verificação das infraestruturas e planos para tapar as inúmeras fendas no solo ao redor da cidade.

As autoridades tiveram de reavaliar os riscos para a cidade de Grindavik, que foi completamente evacuada há semanas.

Agora, os habitantes podem voltar pela primeira vez desde a erupção. Para já, são apenas permitidas visitas diurnas curtas, para poderem verificar as casas e outros estragos. Há danos em vários edifícios, muitos terão mesmo de ser demolidos.

Os residentes de Grindavik têm muitas dúvidas quanto ao futuro e receiam voltar enquanto o vulcão está ativo. Em todo o caso, Grindavik e as aldeias vizinhas ainda não tiveram luz verde das autoridades e estão interditadas até novo aviso.