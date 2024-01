Supremo Tribunal de Israel chumba reforma judicial de Netanyahu

De Euronews

A reforma judicial do governo de Benjamin Netanyahu, que levou milhares de pessoas às ruas em protesto no ano passado, foi chumbada pelo Supremo Tribunal de Israel.

O Supremo Tribunal de Israel chumbou uma lei que estava no centro do projeto de reforma judicial do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu.

Os juízes decidiram esta segunda-feira, por uma escassa maioria de oito contra sete, rejeitar a lei que reduzia os poderes do Supremo e que dava ao governo uma maior influência na nomeação dos magistrados. A decisão pode levar o país a uma crise política, enquanto Israel luta na Faixa de Gaza.

A reforma judicial de Netanyahu, que deu origem a uma onda de protestos em julho de 2023, levou à demissão do então ministro da Defesa e levou a que militares enviassem cartas abertas a ameaçar pararem o seu serviço.

No centro dos protestos estava a lei conhecida como a "lei da razoabilidade", que retirava ao Supremo Tribunal a possibilidade de anular decisões governamentais consideradas pouco razoáveis ou inconstitucionais.

Centenas de manifestantes pediram a demissão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O líder israelita, acusado de se ter agarrado ao poder cedendo à extrema-direita, tem argumentado que as mudanças na legislação são necessárias para restabelecer o equilíbrio entre os juízes e os políticos.

A decisão do Supremo poderá reacender as tensões que agitaram Israel durante o verão e dividir o governo de coligação, sob tensão devido à ofensiva na Faixa de Gaza.