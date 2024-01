Nova vaga de ataques russos na Ucrânia faz pelo menos quatro mortos

De Euronews

Rússia diz que atingiu o complexo militar e industrial ucraniano, autoridades de Kiev falam em dezenas de civis feridos e pelo menos quatro mortos

A zona oriental da Ucrânia foi alvo de novos ataques aéreos russos na madrugada desta segunda-feira. Pelo menos quatro pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas, de acordo com as mais recentes informações recolhidas pelas agências internacionais.

O Ministério da Defesa russo afirmou que as suas forças utilizaram mísseis de precisão de longo alcance, incluindo mísseis hipersónicos Kinzhal, para atacar o que chamou de "instalações do complexo militar industrial da Ucrânia".

A cidade de Kharkiv e a região circundante foram das mais atingidas nos ataques desta segunda-feira. Pelo menos quatro mísseis foram disparados na direção daquela que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Uma mulher que tinha sido resgatada dos escombros de um edifício atingido acabou por morrer, revelou o governador regional Oleh Syniehubov, admitindo que mais pessoas podem estar debaixo dos escombros.

As regiões de Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kherson também foram alvo de ataques com mísseis e artilharia e registaram-se outros ataques nas zonas central e ocidental do país.

Na região de Dnipropetrovsk, uma mulher morreu num ataque com mísseis nos arredores da cidade de Kryvyi Rih e 24 pessoas ficaram feridas na cidade de Novomoskovsk. Em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, mais de 20 casas e um centro comercial foram danificados, de acordo com o governador regional Serhii Lysak.

As autoridades da região de Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia, disseram que duas pessoas morreram devido a seis explosões causadas pelos ataques com mísseis.

Na cidade de Zaporizhzhia, duas pessoas ficaram feridas num ataque com mísseis a um bairro residencial, disse o governador regional Yurii Malashko.

As tropas russas conduziram ainda 131 ataques de artilharia na região de Kherson, matando duas pessoas e ferindo cinco, segundo o governador Oleksandr Prokudin.

Kherson e a região circundante têm sido contantemente alvo de ataques desde que as forças russas se retiraram da cidade para o lado oriental do Dnipro, no outono de 2022.