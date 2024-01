De Euronews

As autoridades ucranianas indicaram que mais de 200 prisioneiros ucranianos regressaram a casa, enquanto o Ministério da Defesa da Rússia disse que 248 dos seus militares foram "repatriados dos territórios controlados pelo regime de Kiev".

A Rússia e a Ucrânia procederam esta quarta-feira a uma troca de quase 500 prisioneiros de guerra, na sequência de um acordo mediado pelos Emirados Árabes Unidos.

"230 dos nossos. Hoje [quarta-feira], 213 soldados e sargentos, 11 oficiais e seis civis regressaram a casa", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, na rede social X (antigo Twitter).

Este anúncio coincide com uma recente escalada no campo de batalha entre russos e ucranianos, com ataques dos dois lados que provocaram dezenas de mortos e feridos entre civis.