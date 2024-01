Daniele De Rossi é o novo treinador da Roma

De Euronews com AFP

Antigo jogador do clube italiano vai substituir José Mourinho, que foi despedido esta manhã.

José Mourinho vai deixar a AS Roma Roma "com efeitos imediatos". O anunciou foi feito esta manhã pelo clube italiano, que colocou desta forma um ponta final a uma estadia por vezes bem-sucedida, mas também turbulenta, do treinador.

A decisão foi tomada dois dias depois de uma derrota por 3-1 frente ao AC Milan ter deixado a Roma no nono lugar na Serie A e em risco de falhar a Liga dos Campeões pela sexta época consecutiva.

A equipa foi também eliminada pela Lazio num clássico da Taça de Itália, na semana passada.

Mourinho estava na sua terceira época na Roma e o seu contrato expirava em junho. Na primeira época, Mourinho conduziu os Giallorossi ao título da Liga da Conferência da UEFA e, na época passada, a Roma foi finalista da Liga Europa.

Mas o treinador também foi alvo de uma série de sanções devido aos seus protestos e críticas aos árbitros.

Danielle De Rossi vai substituir o treinador português.