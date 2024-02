Judocas da casa brilham no Grand Slam de Paris

De Euronews

O primeiro dia do Grand Slam de Paris não podia ter corrido melhor para os judocas franceses, que arrebataram três das medalhas de ouro em jogo.

Paris, cidade-luz. Uma metrópole que é fonte de inspiração e inovação em todo o mundo. A AccorHotels Arena é o palco de um confronto épico. Com os Jogos Olímpicos a poucos meses de distância, a parada é alta. Nesta 50ª edição, quem estará à altura da ocasião no Grand Slam de Paris?

Os fãs puderam ver uma exibição de técnicas de judo, arte e dança na arena antes de os judocas se apresentarem para as finais.

Neste primeiro dia, os judocas da casa brilharam.

-60kg (masculinos)

A medalha de ouro foi conquistada por Luka Mkheidze - uma fantástica vitória em casa para o francês. Mkheidze venceu por penalidades o sul-coreano Harim Lee.

As medalhas foram entregues pelo presidente do Banco OTP, Sandor Csanyi.

"Estou muito feliz porque nunca tinha ganho o torneio de Paris. Este ano é uma grande festa porque é a 50ª edição do Grand Slam de Paris e estou feliz por assinalar a ocasião", disse o judoca.

-48kg (femininos)

Outra francesa, Shirine Boukli, conquistou a primeira medalha de ouro no Grand Slam de Paris, ao derrotar a japonesa Koga Wakana na final com uma imobilização. Uma vitória feliz no país natal para a judoca, já selecionada para os Jogos Olímpicos.

As medalhas foram entregues pelo ex-presidente de Montenegro, Milo Đukanović.

"É especial porque temos mais energia com o público, quando é um combate duro como este precisamos de um pouco mais para nos empurrar, e sim era do que eu precisava hoje para ganhar assim", disse Boukli.

-52kg (femininos)

Distria Krasniqi, campeã olímpica nos -48kg, teve uma luta difícil com a britânica Chelsie Giles. A kosovar conseguiu um waza-ari para conquistar a sua terceira medalha de ouro em Paris.

O vice-presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), Laszlo Toth, entregou as medalhas.

-66kg (masculinos)

Num duelo 100% japonês, o recém-chegado Takeshi Takeoka venceu o veterano Joshiro Maruyama no golden score com um waza-ari. Uma vitória impressionante.

O tesoureiro-geral da FIJ, Naser Al Tamimi, entregou as medalhas.

-57kg (femininos)

A francesa Faiza Mokdar ganhou a primeira medalha de ouro no circuito mundial de judo em casa. Lançou a dupla dampeã mundial, a canadiana Christa Deguchi ao tapete, com ippon no primeiro minuto, para alegria dos fãs.

A secretária-geral da FIJ, Lisa Allan, entregou as medalhas.