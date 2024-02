Morreu Vítor Emanuel de Saboia, filho do último rei de Itália

De Euronews

O filho do último rei da Itália morreu aos 86 anos. De 1946 até 2002, a família Savoy viveu no exílio na Suíça.

Vittorio Emanuele de Saboia, filho de Umberto II, o último rei da Itália, e de Maria José, morreu em Genebra aos 86 anos. O anúncio foi feito pela Casa de Saboia.

"Às 7:05 desta manhã, 3 de fevereiro de 2024, Sua Alteza Real Victor Emmanuel, Duque de Saboia e Príncipe de Nápoles, cercado por sua família, faleceu pacificamente em Genebra. O local e a data do funeral serão anunciados o mais rapidamente possível", lê-se na nota.

Vittorio Emanuele viveu na Suíça até 2002, quando a norma constitucional que obrigava os herdeiros masculinos da Casa de Saboia ao exílio foi abolida. No mesmo ano, Vittorio Emanuele aceitou o fim da monarquia e com seu filho jurou perante o Presidente da República renunciar a qualquer reivindicação dinástica sobre o Estado italiano.

A sentença a Vittorio Emanuele por porte ilegal de armas

Envolvido em vários processos judiciais, que foi quase sempre foi absolvido, exceto pela acusação de porte ilegal de armas de fogo em conexão com a morte do jovem estudante alemão Dirk Hamer.

Em 1978, na ilha de Cavallo, na Córsega, o menino de 19 anos foi ferido na perna enquanto Vittorio Emanuele e, presumivelmente, outras pessoas foram baleadas durante o roubo do iate do herdeiro da família Savoia. O jovem morreu alguns meses depois do agravamento da sua situação clínica. Vittorio Emanuele foi condenado a apenas seis meses de liberdade condicional por porte de arma de fogo.

A disputa sobre o herdeiro do trono da Casa de Saboia

A partir de 2006 surgiu uma controvérsia sobre quem deveria ter sucedido ao trono após Umberto II. Segundo alguns monárquicos italianos, o verdadeiro chefe da família devia ser o seu primo Amedeo de Savoy-Aosta e, após a morte deste, o seu filho Aimone de Savoy-Aosta e não Vittorio Emanuele deviam suceder ao trono. Consequentemente, o seu filho Emanuele Filiberto, seguiria na sucessão.

Alguns membros da aristocracia italiana, grupos monárquicos e entusiastas argumentam que o casamento de Vittorio Emanuele com Marina Ricolfi Doria, nunca foi reconhecido pelo seu pai, que removeu Vittorio Emanuele da linha dinástica.

Por esta razão, o único chefe da casa seria Amadeu de Saboia, já casado com o consentimento real de uma princesa de Orleans. No entanto, de acordo com uma entrevista com Vittorio Emanuele no semanário Point de Vue, Umberto II nunca se expressou sobre a questão de Amedeo, porque "não existe", disse.